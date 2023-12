Stendal - In der Nähe von Stendal wird im kommenden Jahr ein weiterer Mobilfunkmast aus Fördermitteln des Bundes gebaut, um die Netzabdeckung zu verbessern. Damit komme man dem Ziel näher, bis Ende 2024 möglichst alle weißen Mobilfunkflecken in Sachsen-Anhalt verschwinden zu lassen, sagte Infrastrukturministerin Lydia Hüskens am Dienstag. Derzeit betrage die Netzabdeckung mit dem 4G-Netz mehr als 97 Prozent der Landesfläche in Sachsen-Anhalt. Das entspricht dem Bundesdurchschnitt. Auch die 5G-Abdeckung liege mit rund 90 Prozent in etwa auf dem Niveau des Bundes. Nach Angaben der Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft (MIG) in Naumburg handelt es sich bei dem Gebiet um ein beliebtes Naherholungsgebiet. Die Errichtung des Mastes wird mit 1,2 Millionen Euro gefördert.