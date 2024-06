Funkturm in Berlin erstrahlt in Farben der Ukraine-Flagge

In den Farben der Ukraine, in blau und gelb, leuchtet der Funkturm auf dem Messegelände.

Berlin - Als Zeichen der Solidarität ist der Berliner Funkturm am späten Montagabend in den Farben der Ukraine-Flagge beleuchtet worden. Ab etwa 22 Uhr erstrahlte das 147 Meter hohe Wahrzeichen in Blau und Gelb. Die Aktion soll Deutschlands Unterstützung für das Land und seine Menschen zum Ausdruck bringen, wie das Bundeswirtschaftsministerium mitteilte.

Anlass ist die Ukraine-Wiederaufbaukonferenz („Ukraine Recovery Conference“), die am 11. und 12. Juni auf Einladung von Bundeskanzler Olaf Scholz und Präsident Wolodymyr Selenskyj in Berlin stattfindet.

Der Funkturm soll auch am Dienstag- und Mittwochabend beleuchtet werden. An den beiden Abenden soll auch der Berliner Fernsehturm am Alexanderplatz jeweils bis 24 Uhr in Blau und Gelb erstrahlen.