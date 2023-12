Kölleda - Der Thüringer Eisenbahnausrüster Funkwerk hat einen Auftrag zur Nachrüstung von mehr als 500 spanischen Personenzügen und Lokomotiven mit Funksystemen erhalten. Der größte spanische Schienenfahrzeugbetreiber, die Renfe Viajeros, habe dem Unternehmen den Zuschlag erteilt, teilte die Funkwerk AG mit Sitz in Kölleda am Montag mit. Zum Wert des Auftrags machte Funkwerk keine Angaben.

Die nachzurüstenden Züge werden im spanischen Streckennetz eingesetzt, das nahezu 12.000 Kilometer umfasse und schrittweise mit digitalem Zugfunk ausgestattet werde. Bisher kommunizierten die Fahrzeugführer in Spanien noch größtenteils analog, hieß es. Die Lieferungen von Funkwerk an Renfe beginnen im kommenden Jahr und sollen bis Mitte 2026 abgeschlossen sein.

Zusätzlich zur Nachrüstung der bestehenden Fahrzeugflotte in Spanien liefert Funkwerk nach eigenen Angaben Zugfunksysteme für rund 400 Neufahrzeuge an mehrere Fahrzeughersteller. „Mit den Aufträgen“, so Kerstin Schreiber, Sprecherin des Funkwerk-Vorstands, „erreicht die Funkwerk AG ihr strategisches Ziel der Erschließung des spanischen Eisenbahnmarktes und etabliert sich als ein führender Lieferant für Zugfunksysteme in Spanien.“

Die Funkwerk-Gruppe beschäftigt nach eigenen Angaben knapp 700 Mitarbeiter, davon mehr als 250 Mitarbeiter in Kölleda. In diesem Jahr peilt das Unternehmen einen Umsatz von rund 150 Millionen Euro an nach 132 Millionen Euro im vergangenen Jahr.