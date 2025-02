Ohrdruf - Im Landkreis Gotha sind fünf Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hielt eine 38-Jahre alte Fahrerin am Montagabend in Ohrdruf an, um einem Rettungswagen Platz zu machen. Der 47-jährige Fahrer hinter ihr erkannte dies zu spät und fuhr auf den Wagen der Frau auf. Beide Fahrer sowie die drei Beifahrer der Frau seien leicht verletzt worden.