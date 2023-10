Nordhausen - Zwei Kinder auf der Jagd nach Zugfotos haben auf der Bahnstrecke zwischen Wolkramshausen und Nordhausen eine kurzzeitige Sperrung ausgelöst. Die 11 und 12 Jahre alten Jungen waren am Dienstagmorgen mit einem Fotostativ an der Bahnstrecke nahe den Gleisen unterwegs, wie die Bundespolizei mitteilte. Nach einer Notfallmeldung über Personen im Gleis sei die Strecke umgehend gesperrt worden. Die alarmierte Bundespolizei entdeckte die mit Warnwesten bekleideten Hobbyfotografen an der Strecke. Bei der Befragung stellte sich heraus, dass sie Schnappschüsse von Zügen machen wollten.

Den Kindern sei nicht bewusst gewesen, dass sie mit ihrem Hobby einen Polizeieinsatz auslösen könnten, so die Polizei. Sie wurden über die Gefahren an einer Bahnstrecke belehrt, die Polizei informierte die Eltern. Von der etwa halbstündigen Streckensperrung waren ein Personen- und ein Güterzug betroffen.