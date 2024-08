Fürth gewinnt mit stabilem Torwart Noll in Regensburg

Rassige Zweikämpfe in Regensburg: Fürths Noel Futkeu (l) gegen Jahn-Verteidiger Louis Breunig.

Regensburg - Die SpVgg Greuther Fürth hat mit einem stabilen Nahuel Noll im Tor das Auswärtsspiel beim SSV Jahn Regensburg hoch gewonnen. Der 21 Jahre alte Schlussmann war beim 4:0 (1:0) der Franken in der 2. Fußball-Bundesliga ein guter Rückhalt. Und dies eine Woche nach seinem schweren Patzer beim Unentschieden gegen Paderborn, für den er im Anschluss von seinem Trainer Alexander Zorniger öffentlich extrem gerügt worden war.

Zorniger entschuldigte sich einen Tag später für den emotionalen Ausbruch. Noll zeigte im Regensburger Stadion vor 13.105 Zuschauern eine Top-Reaktion. Die Tore für Fürth erzielten Verteidiger Marco Meyerhöfer mit einem Volleyschuss nach einer Ecke von Branimir Hrgota (4. Minute), Angreifer Noel Futkeu nach Vorarbeit von Roberto Massimo (49.) sowie Kapitän Hrgota (77.) und Julian Green kurz vor Schluss (88.). Fürth bestach durch Effektivität.

Der Jahn dominierte zwar nach dem frühen Rückstand bis zur Pause, vergab aber seine Chancen. Zweimal scheiterte Dominik Kother an Noll. Offensiv-Kollege Christian Viet schob den Ball aus bester Position am Tor vorbei (41.). Anders Fürth: In beide Spielhälften startete Zornigers Elf mit einem frühen Tor, war nach der Pause klar besser und ist mit acht Punkten vorerst Tabellenzweiter.