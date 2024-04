Magdeburg - Achtung Autofahrer: In dieser Woche kontrolliert die Polizei verstärkt die Geschwindigkeit. Auch Sachsen-Anhalt beteiligt sich an der europaweiten Kontrollaktion. Die Landespolizei werde den Druck auf Verkehrsrowdys erhöhen und besonders auf die Einhaltung der jeweils zulässigen Geschwindigkeiten achten, erklärte Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) vorab. Bis zum Sonntag läuft die erste Roadpol-Geschwindigkeitskontrollwoche in diesem Jahr. Am Freitag (19. April) steht der Speedmarathon an, bei dem nochmals verstärkt kontrolliert wird. Wo genau kontrolliert wird, gibt die Polizei vorab nicht bekannt.

Die Landespolizei setzt laut Innenministerium verschiedene Formen der Verkehrsüberwachungstechnik ein: Neben Hand- und Großmessgeräten sind landesweit auch sogenannte Enforcement-Trailer, bewegliche Anhänger, im Einsatz.