Brandenburg an der Havel - Fußgänger sind in Brandenburg an der Havel mit einem Luftgewehr beschossen worden. Die Polizei ermittelt gegen einen 25-Jährigen. Verletzt wurde aber niemand. Der 25-Jährige soll am Samstagabend vom Balkon aus Schüsse aus dem Luftgewehr abgegeben haben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein Fußgänger sei an der Schulter getroffen, aber nicht verletzt worden. Ein weiterer Schuss ging in ein nahegelegenes Gebüsch. Bei der Durchsuchung der Wohnung des Verdächtigen fanden die Ermittler Luftgewehre und Munition. Gegen den Mann nahm die Polizei Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoß gegen das Waffengesetz auf.