In Wilhelmshaven wird ein Mann von einem Wagen erfasst. Nun ermittelt die Polizei gegen die Autofahrerin.

Wilhelmshaven - Ein Fußgänger ist in Wilhelmshaven von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der 67-Jährige habe am Freitagabend eine Straße auf einer Fußgängerfurt überquert und sei von dem abbiegenden Wagen angefahren worden, teilte ein Polizeisprecher mit. Demnach wurde der Mann unter dem rechten Vorderreifen des Autos eingeklemmt. Ein Rettungswagen habe den Schwerverletzten ins Krankenhaus gebracht, so der Sprecher. Die Polizei ermittle nun gegen die 37 Jahre alte Autofahrerin wegen fahrlässiger Körperverletzung.