Miesterhorst - Ein 86 Jahre alter Mann ist im Altmarkkreis Salzwedel nach einem Sturz auf einer Bundesstraße von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, übersah eine 31-jährige Autofahrerin im Dunkeln den gestürzten und am Kopf verletzten Fußgänger und erwischte ihn trotz Ausweichmanöver mit ihrem Fahrzeug.

Der Rentner ist laut Polizei nach dem Unfall am Donnerstagabend zwischen Miesterhorst und Mieste auf die Intensivstation eines Krankenhauses gekommen. Er habe in Höhe der Kolonie Birkenholz über die Straße gehen wollen, hieß es. Die Bundesstraße war bis in die Nacht zum Freitag gesperrt.