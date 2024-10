Am Leopoldplatz wird ein Mann auf der Straße angefahren. Der Autofahrer flüchtet, der Fußgänger erliegt im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Berlin - Ein Fußgänger ist in Berlin-Wedding von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. Der Fahrer des Wagens sei nach dem Unfall in der Nähe des U-Bahnhofs Leopoldplatz am Montagabend geflüchtet, sagte ein Sprecher der Polizei. Die verletzte Person - zu Alter oder Geschlecht machte die Polizei keine Angaben - sei schließlich im Krankenhaus für tot erklärt worden.