Diepenau - Ein Fußgänger ist in Diepenau im Landkreis Nienburg von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. Der 76-Jährige sei ersten Erkenntnissen nach in einer Linkskurve von einem Fußweg auf die Straße gegangen, teilte die Polizei am Samstag mit. Dort erfasst ihn ein herankommender Wagen. Der Mann wurde durch die Luft über die Straße auf eine Rasenfläche am Fahrbahnrand geschleudert. Ersthelfer kümmerten sich um ihn. Er starb wenig später am Freitagabend in einem Krankenwagen an seinen Verletzungen.