Neundorf (bei Schleiz) - Nach einem Verkehrsunfall im Saale-Orla-Kreis ist ein Fußgänger an seinen Verletzungen gestorben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, erfasste ein Fahrer mit seinem Auto den 77-Jährigen in Neundorf (bei Schleiz). Der schwer verletzte Fußgänger wurde laut Polizei am Donnerstagmorgen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Dort erlag er seinen Verletzungen, wie es weiter hieß.