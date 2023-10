Uchte - Ein 35-jähriger Fußgänger ist bei einer Kollision mit einem Auto in Uchte (Landkreis Nienburg/Weser) ums Leben gekommen. Er starb in der Nacht zu Sonntag noch am Unfallort auf der Bundesstraße 61, wie die Polizei mitteilte. Das Auto war in Richtung Minden unterwegs. Die drei Insassen im Alter von 21 und 22 Jahren blieben unverletzt. Hintergründe zu dem Unfall kurz nach Mitternacht blieben zunächst unklar.