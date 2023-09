Berlin - Ein Fußgänger ist in Berlin-Reinickendorf von einem Auto angefahren und dabei lebensbedrohlich verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Dienstagabend in der Treuenbrietzener Straße im Märkischen Viertel, wie die Polizei mitteilte. Der Fußgänger wurde ins Krankenhaus gebracht. Zunächst hatte die „B.Z.“ berichtet. Dem Bericht zufolge soll es sich bei dem Auto um ein Fahrzeug eines Carsharing-Anbieters gehandelt haben. Der Fahrer habe offenbar einen Schock erlitten. Die Polizei äußerte sich dazu zunächst nicht.