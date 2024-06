Dresden - Ein Fußgänger ist in Dresden von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der 60-Jährige sei vom Gehweg auf die Straße gelaufen und habe das von links kommende Auto übersehen, teilte das Lagezentrum des sächsischen Innenministeriums am Samstag mit. Der Verletzte musste nach dem Unfall am Freitagabend ins Krankenhaus gebracht werden.