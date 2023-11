Chemnitz - Ein Fußgänger ist im Chemnitzer Stadtteil Reichenbrand von einem rangierenden Lkw erfasst worden und gestorben. Der 60-Jährige war am frühen Montagmorgen im Rosenweg in Richtung Zwickauer Straße unterwegs, wie die Polizei berichtete. Ein 50-Jähriger, der gerade seinen Lastwagen auf Höhe eines Firmengeländes rangiert habe, habe den Mann übersehen. Der 60-Jährige stürzte daraufhin und starb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. Die Ermittlungen zu dem Unfall dauern an.