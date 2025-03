Hannover - Ein 78-Jähriger ist in Hannover von einem Auto angefahren und dabei tödlich verletzt worden. Der Mann starb trotz Wiederbelebungsversuchen noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. Zuvor habe der Senior die Straße überqueren wollen. Wie es zu dem Unfall am Dienstag mit dem Wagen eines 59-jährigen Fahrers kommen konnte, ist noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.