Leipzig - Ein 50 Jahre alter Fußgänger ist in Leipzig von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt worden. Am Sonntagnachmittag habe der Mann die Jahnallee überquert und sei dabei von einem 55 Jahre alten Autofahrer übersehen worden, teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Der Fußgänger wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 2200 Euro.