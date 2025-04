Sulingen - Eine 71 Jahre alte Fußgängerin hat bei einem Unfall in Sulingen im Landkreis Diepholz lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Am Mittwochnachmittag habe die Frau eine Straße überqueren wollen - und dabei offenbar nicht auf den Verkehr geachtet, teilte die Polizei mit. Der Wagen einer 78-Jährigen konnte nicht mehr bremsen, es kam zur Kollision mit der Fußgängerin. Die 71-Jährige wurde zu Boden geschleudert und erlitt schwerste Verletzungen. Sie kam ins Krankenhaus und von dort per Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik. Die Autofahrerin hatte einen Schock.