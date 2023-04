Halle - An einer S-Bahn-Haltestelle in Halle ist es am Montag zu einem folgenschweren Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einer Fußgängerin gekommen. Die 21 Jahre alte Frau wurde an einer Fußgängerampel von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt. Nach Auskunft der Polizei prallte die Frau seitlich von der Bahn ab und kam im Gegengleis zum Liegen.

Der komplette Straßenbahnverkehr auf der Strecke war für rund zwei Stunden unterbrochen. Auch im Straßenverkehr kam es zu Behinderungen und Einschränkungen. Warum sich die Frau zum Zeitpunkt im Gleisbereich befand, wird im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen untersucht.