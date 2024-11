Chemnitz - Eine Fußgängerin wird von einem Auto in Chemnitz angefahren und schwer verletzt. Laut ersten Angaben der Polizei hatte ein 56 Jahre alter Autofahrer beim Abbiegen an der Kreuzung Fürstenstraße und Zietenstraße die 39-Jährige am Mittwochabend übersehen. Die Frau kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, der Fahrer wurde nach aktuellem Kenntnisstand nicht verletzt.