Berlin - Eine 90 Jahre alte Fußgängerin ist in Berlin-Staaken von einem Auto angefahren und dabei verletzt worden. Der 45 Jahre alte Autofahrer habe nach aktuellem Ermittlungsstand nicht mehr rechtzeitig bremsen können, als die Frau von rechts auf die Straße gegangen sei, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Frau habe Verletzungen an den Beinen erlitten und sei nach dem Unfall am Freitagmittag in ein Krankenhaus gebracht worden.