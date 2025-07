Rettungskräfte brachten eine Schwerverletzte nach dem Unfall in eine Klinik. (Symbolbild)

Berlin - In Berlin-Marzahn ist eine Frau mit einer Straßenbahn zusammengestoßen und dabei schwer verletzt worden. Laut ersten Informationen der Polizei war die Fußgängerin in den frühen Morgenstunden an der Allee der Kosmonauten gegen die Tram gelaufen.

Dabei zog sie sich eine schwere Gehirnerschütterung zu und kam zur Behandlung in eine Klinik. Die Ursache des Unfalls ist noch unklar.