Eine Fußgängerin ist in Berlin-Reinickendorf von einem Auto erfasst und wenig später im Krankenhaus gestorben. (Symbolbild)

Berlin - Eine Fußgängerin ist in Berlin-Reinickendorf von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. Die 56-jährige Frau starb am Montagnachmittag im Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Sie war das 40. Todesopfer in diesem Jahr im Berliner Straßenverkehr.

Gegen 17.00 Uhr wollte die Frau über die Schwarnweberstraße laufen. Ein 20-jähriger Mann fuhr mit seinem PS-starken Auto auf der Straße und es kam zum Zusammenstoß. Die Frau wurde durch den Aufprall durch die Luft geschleudert und landete auf der Straße. Sanitäter versuchten vergeblich, sie wiederzubeleben. Die Polizei ermittelt zur Ursache und Schuldfrage des Unfalls.