Eine 18-Jährige überquert zu Fuß eine Straße an einem Zebrastreifen. Dabei erfasst sie ein Auto.

Eine 18-Jährige wird auf einem Zebrastreifen in Wunstorf von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt. (Symbolbild)

Wunstorf - Eine 18 Jahre alte Fußgängerin ist in Wunstorf bei Hannover von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Die junge Frau habe am Samstagabend eine Straße über einen Zebrastreifen überqueren wollen, als der Wagen des 67-Jährigen sie erfasste, teilte die Polizei mit. Die Fußgängerin wurde zu Boden geschleudert, sie erlitt lebensgefährliche Verletzungen und kam per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Zunächst war die Ursache des Unfalls unklar. Die Polizei sucht nach Zeugen.