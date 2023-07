Berlin - Eine 89 Jahre alte Fußgängerin ist von einer unbekannten Person mit einem E-Scooter im Berliner Bezirk Treptow-Köpenick angefahren worden. Dabei stürzte die Frau und erlitt einen Knochenbruch, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Demnach erfasste der oder die Unbekannte die Frau mit dem E-Scooter am Dienstagmittag in der Kiefholzstraße und entfernte sich vom Unfallort. Rettungskräfte brachten die 89-Jährige zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an.