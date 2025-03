Düsseldorf - Fortuna Düsseldorf muss vorerst auf Stürmer Dzenan Pejcinovic verzichten. Der 20-Jährige habe sich als Folge seines Einsatzes für die deutsche U20-Nationalmannschaft gegen Portugal am Montag (1:1) am rechten Fuß verletzt, teilten die Rheinländer mit. Pejcinovic lief in dieser Saison bislang 19-mal in der 2. Bundesliga für die Fortuna auf und erzielte dabei fünf Tore. Er ist als Leihspieler des VfL Wolfsburg in Düsseldorf.