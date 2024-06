Querfurt - Ein Gabelstapelfahrer ist bei einem Arbeitsunfall in Querfurt (Saalekreis) schwer verletzt worden. Der Stapler sei beim Entladen seitlich umgekippt und habe den 54-Jährigen lebensgefährlich am Kopf und an der Halswirbelsäule verletzt, teilte die Polizei am Freitag mit. Ein Rettungshubschrauber flog den Mann am Donnerstagabend in ein Krankenhaus in Halle. Den Angaben zufolge ermitteln die zuständigen Behörden für Arbeitsschutz.