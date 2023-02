Neuruppin - Ein Gaffer hat in Neuruppin (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) einen Feuerwehrmann geschubst und beleidigt. Die Feuerwehr wollte am Mittwochnachmittag ein Kind von einer Stadtmauer retten, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach hatte sich ein 13-Jähriger den Abstieg aus sechs Metern nicht mehr getraut, die Feuerwehr half ihm mit einer Steckleiter.

Passanten filmten den Einsatz und behinderten dabei die Arbeit der Feuerwehr. Die Einsatzkräfte forderten die Anwesenden auf, Platz zu machen, ein 19-Jähriger schubste daraufhin den Feuerwehrmann. Erst als ein Augenzeuge dazwischen ging, entfernte sich der Mann. Der Feuerwehrmann blieb unverletzt. Gegen den mutmaßlichen Angreifer wird nun ermittelt.