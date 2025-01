Lange war unklar, was auf das kleine Grosz-Museum in Berlin-Schöneberg folgt. Nun stehen die Nachfolger fest. Eröffnet werden soll mit einer gemeinsamen Gruppenausstellung im Mai.

In der historischen Tankstelle in Schöneberg wird künftig Kunst von zwei Galerien gezeigt. (Archivbild)

Berlin - Knapp zweieinhalb Jahre war hier „Das kleine Grosz Museum“ untergebracht: Im Frühling sollen nun zwei große Galerien in die historische Tankstelle in Berlin-Schöneberg ziehen. Die Pace Galerie und die Galerie Judin teilen sich ab dem Frühjahr die Räume für Kunst und Büros, wie es in einer Mitteilung hieß. Die Verlagsgruppe „Die Zeit“ werde das angrenzende Café und eine Buchhandlung betreiben.

Am 1. Mai wollen die Galerien das Gebäude mit einer gemeinsamen Gruppenausstellung offiziell wiedereröffnen - anlässlich des bevorstehenden Gallery Weekend in Berlin Anfang Mai. Details sollen erst kurz vor der Eröffnung bekanntgegeben werden.

Galerist baute alte Tankstelle um

Danach wollen beide Betreiber im Laufe des Jahres eigene Kunst präsentieren. Geöffnet sein soll auch sonntags. Die einstige Tankstelle war von Galerist Juerg Judin vor einigen Jahren gekauft worden. Er setzte den kleinen Anbau daneben, verwandelte die einstige Zufahrt zu den Zapfsäulen mit Kiefern, Bambus und einem Karpfenbassin in ein Großstadtidyll hinter hoher Mauer.

2022 zog das kleine Grosz-Museum ein. Im November 2024 wurde das Projekt für Werke des Malers, Grafikers und Karikaturisten George Grosz (1893–1959) an dem Standort wieder beendet.

Die Pace Galerie aus New York ist eigenen Angaben zufolge eine der international führenden Galerien für moderne und zeitgenössische Kunst und hat weltweit acht Standorte, darunter einen in Berlin. Dieser werde nach Schöneberg verlegt, hieß es. Die Galerie Judin wurde 2003 in Zürich gegründet und ist seit 2008 in der Hauptstadt ansässig.