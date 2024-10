Der Gallimarkt in Leer gilt in Ostfriesland auch als „fünfte Jahreszeit“. Das beliebte Volksfest beginnt mit einer traditionellen Eröffnung.

Gallimarkt in Leer - Volksfest in Ostfriesland startet

Leer - Das größte Volksfest Ostfrieslands, der Gallimarkt in Leer, wird heute (11.30 Uhr) traditionell mit dem Aufzug der bunt kostümierten Herolde vor dem historischen Rathaus eröffnet. Bis zum 13. Oktober werden rund eine halbe Million Besucherinnen und Besucher zur 516. Ausgabe der Traditionsveranstaltung erwartet, wie die Stadt Leer mitteilte.

Während des Festes sind 19 größere Fahrgeschäfte und Dutzende Marktstände in der Innenstadt verteilt. Zum Volksfest gehört auch der traditionelle Viehmarkt. Bei dem Handel per Handschlag in und an der Ostfrieslandhalle sollen zwischen 800 und 1.000 Tiere angeboten werden.