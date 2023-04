Lenzen - Der ehemalige Grenzturm in Gandow im Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe-Brandenburg ist am Donnerstag als Aussichtsturm eröffnet worden. „Die Erinnerungskultur steht im Grünen Band an der Elbe im besonderen Fokus. Dazu trägt nun auch der Grenzturm als neuer Aussichtspunkt bei“, sagte Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel (Grünen) am Donnerstag. Er sei eine Mahnung gegen Menschenrechtsverletzungen und Unterdrückung und ein wichtiger Ort der Zeitgeschichte.

Der Grenzturm an der Elbe im Landkreis Prignitz steht an der ehemaligen innerdeutschen Grenze am Brandenburger Abschnitt des Grünen Bands, das 2022 als Nationales Naturmonument ausgewiesen wurde. Dieser Schutzstatus verbindet nach Angaben des Umweltministeriums Natur und Geschichte. Der Turm ist im Wesentlichen in seinem Originalzustand erhalten. Er wurde über eine Außentreppe für alle begehbar gemacht.