Wien - Mit einem Last Minute-Sieg im Gepäck biegt Hertha BSC nach einer Woche Trainingslager in Kitzbühel auf die finalen Etappen der Vorbereitung auf die neue Spielzeit in der 2. Fußball-Bundesliga ein. „Es freut mich, dass wir diese Woche so abschließen“, sagte Hertha-Trainer Stefan Leitl nach dem 2:1-Erfolg bei Austria Wien zum Abschluss des Trainingslagers. „Es war okay, aber nicht ganz so, wie ich es mir gewünscht hätte.“

Angespannte Personalsituation

Vor allem die angespannte Personalsituation bereitet dem 47-Jährigen Sorgen. John Anthony Brooks, Pascal Klemens, Tim Goller und Luca Schuler konnten wegen Verletzungen gar nicht erst mitreisen. Paul Seguin, Deyovaisio Zeefuik und Linus Gechter arbeiteten in Österreich zunächst nur individuell.

Ersatzkeeper Marius Gersbeck kann nach seiner Schulter-Operation noch kein Torwarttraining machen. Hinzu kamen die Magen-Darm-Probleme bei Fabian Reese und Diego Demme. Reese verpasste den Test gegen Bröndby, Demme das Spiel in der Wiener Generali-Arena.

Planungen durcheinandergewirbelt

Die Personalsorgen führten dazu, dass die geplante Partie gegen Istanbul Basaksehir FK kurzfristig, die fünf Stunden nach der 0:1-Niederlage gegen Bröndby angesetzt gewesen war, abgesagt werden musste.

„Glückwunsch an die Mannschaft, wie sie mit der Situation umgegangen ist. Wir haben versucht, das Maximale herauszuholen. Die Stimmung und der Rahmen waren gut“, sagte Leitl, dessen Planungen für die neue Spielzeit, an deren Ende die Rückkehr in die Bundesliga stehen soll, durcheinandergewirbelt wurden.

Sieg unterstreicht „Gier“ der Mannschaft

Dass der 2:1-Erfolg beim österreichischen Rekord-Titelträger durch Tore von Julian Eitschberger und Jon Dagur Thorsteinsson am Ende einer anstrengenden Woche heraussprang, unterstreicht laut Sportdirektor Benjamin Weber die „Gier“ der Mannschaft, bis zum Schluss zu kämpfen.

Zudem sollen mit Zeefuik und Seguin zur Generalprobe am kommenden Freitag beim schottischen Erstligisten FC Motherwell (20.00 Uhr) zwei Profis zurückkehren, was die Auswahl weiter anhebt. Eine Woche später steht dann nämlich schon das erste Pflichtspiel an. Hertha eröffnet mit dem Gastspiel bei Schalke 04 die neue Spielzeit.

Zunächst aber feiert die Mannschaft am Sonntag die offizielle Eröffnung im Olympiapark mit einem bunten Programm ab 10.00 Uhr. „Langsam wächst die Vorfreude, dass es bald losgeht“, sagte Weber, der der Spielzeit mit einem guten Gefühl entgegenblickt, „aber auch mit Wissen, dass noch ein paar Schritte zu gehen sind.“