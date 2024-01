Delmenhorst - Beim Brand eines Einfamilienhauses in Delmenhorst ist ein Schaden von bis zu 300.000 Euro entstanden. Zunächst geriet am Mittwochabend eine Garage in Brand, die Flammen sprangen später auf den Dachstuhl des Hauses über, wie die Polizei am frühen Donnerstagmorgen mitteilte. Eine Hausbewohnerin wurde kurzzeitig medizinisch behandelt, weil sie Rauchgas eingeatmet hatte. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Ursache für das Feuer war zunächst unklar.