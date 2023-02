Dresden - Aus einer Gasleitung ist am Montag in Dresden zeitweise Gas ausgetreten. Die Leitung war den Angaben zufolge bei Bauarbeiten beschädigt worden und konnte durch Mitarbeiter der Sachsen Energie AG wieder abgedichtet werden, wie die Feuerwehr mitteilte. „Es besteht keine Gefahr mehr. Die Warnung an die Anwohner ist aufgehoben und der Einsatz beendet“, hieß es am Nachmittag. Am Mittag war aus der beschädigten Gasleitung den Angaben zufolge unkontrolliert Gas geströmt. Anwohner in der Weidentalstraße wurden aufgefordert, in ihren Wohnungen zu bleiben, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Klima- und Lüftungsanlagen abzuschalten.