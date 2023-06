Jena - Wegen austretender Gase aus einer beschädigten Leitung sind am Mittwoch ein Kindergarten und ein Seniorenheim in Jena zeitweise evakuiert worden. Nach Angaben der Stadtwerke Jena war es bei Bauarbeiten zu einem etwa 30 Zentimeter langen Riss in der Leitung gekommen. Der typische Geruch des ausströmenden Gases sei im Umfeld deutlich wahrnehmbar gewesen. Mehrere Gebäude seien mithilfe der Feuerwehr kurzfristig geräumt worden, darunter auch die Senioreneinrichtung und der Kindergarten. Nachdem die beschädigte Stelle nach eineinhalb Stunden zunächst provisorisch abgedichtet worden war, konnten Kinder und Heimbewohner zurückkehren. Verletzt wurde niemand, die Reparaturarbeiten sollten am Nachmittag abgeschlossen werden.