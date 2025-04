Am Morgen gibt es nahe der malaysischen Hauptstadt eine riesige Explosion. Mehrere Menschen wurden in ihren Häusern eingeschlossen. Was ist passiert?

Kuala Lumpur - Die Explosion einer Gaspipeline hat nahe der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur ein gewaltiges Feuer ausgelöst. Der Unfall ereignete sich am Morgen (Ortszeit) in der Gemeinde Putra Heights an einer Pipeline des staatlichen Konzerns Petronas, wie die zuständige Einsatzstelle Smart Selangor Operation Centre (SSOC) mitteilte. Mehrere Menschen seien in umliegenden Häusern eingeschlossen. Retter seien im Einsatz, um sie zu befreien.

Mehrere Verletzte

Nach Angaben der malaysischen Nachrichtenagentur Bernama sollen 49 Häuser betroffen sein. Mindestens fünf Menschen seien mit verschiedenen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. In einem von Bernama verbreiteten Video waren eine riesige Feuersäule sowie verkohlte Bäume und zerstörte Autos zu sehen.

Die Zeitung „The Star“ sprach von einem „riesigen Inferno“. Mehrere Menschen in dem Unglücksgebiet hätten Verbrennungen erlitten. Zahlreiche Betroffene seien in einer nahe gelegenen Moschee untergekommen. Was die Explosion auslöste, war zunächst unklar.