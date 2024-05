Die Norwegerin Tabita Berglund beim Debüt am Pult der Dresdner Philharmonie am 3. November 2023.

Dresden - Tabita Berglund wird ab der Saison 2025/2026 Erste Gastdirigentin der Dresdner Philharmonie. Mit der Norwegerin trete nach Angaben des Orchesters „eine der interessantesten jungen Dirigentinnen der Gegenwart“ die Nachfolge des Singapurers Kahchun Wong an. Sie ist die erste Frau in dieser Position. Die 35-Jährige, die erst im November 2023 am Pult des Dresdner Klangkörpers debütierte, gehört damit zu einem prominenten Kreis ehemaliger Gäste wie Rafael Frühbeck de Burgos, Juri Temirkanov, Bertrand de Billy und Markus Poschner.

Berglund, die auch eine ausgebildete Cellistin ist, leitete bereits eine Reihe renommierter Orchester in Europa und den USA und wird ab Oktober 2024 die neue Erste Gastdirigentin des Detroit Symphony Orchestra. Sie habe „bereits mehrfach mit neuen, überzeugenden Zugängen zu klassischen Werken auf sich aufmerksam gemacht und ist ganz sicher für die Dresdner Philharmonie und ihr Publikum ein Gewinn“, freute sich der designierte Chefdirigent Sir Donald Runnicles laut Mitteilung.