Halle - Auch wenn mehr Geld in die Kassen gekommen ist, hat das Gastgewerbe in Sachsen-Anhalt 2023 preisbereinigt einen Umsatzrückgang verbucht. Im Vorjahresvergleich seien die realen Umsätze um 2,3 Prozent gesunken, teilte das Statistische Landesamt am Mittwoch mit. Ohne Berücksichtigung der Inflation (nominal) legten sie um 5,1 Prozent zu. Die Zahl der Beschäftigten ging in der Gastronomie um 1,1 Prozent zurück, während sie im Beherbergungswesen um 1,6 Prozent zunahm.

Im Beherbergungswesen verfehlten die Umsätze real das Vorjahresniveau um 2,8 Prozent. Nominal wurde ein Plus von 3,2 Prozent errechnet. In der Gastronomie wurden real 2,1 Prozent weniger Umsätze gemacht als 2022. Nominal betrug der Zuwachs 6,1 Prozent.

Bei den Daten handelt es sich um erste vorläufige Konjunkturergebnisse der Monatsstatistik im Gastgewerbe.