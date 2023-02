Schöneiche - Nach einem Wohnhausbrand in Schöneiche (Oder-Spree) untersucht die Polizei auch einen Manipulationsverdacht am Gas- und Elektrozähler. Am Sonntagmorgen brach im Heizungskeller ein Brand aus, der Teile des Gebäudes vorerst unbewohnbar machte, wie die Polizei mitteilte. Mitarbeiter von Versorgungsunternehmen hätten nach den Löscharbeiten dann sowohl am Gas- als auch am Elektrozähler Manipulationen festgestellt, die „eine ordnungsgemäße Erfassung der tatsächlichen Verbräuche verhinderten“. Unklar blieb, ob das Feuer deshalb ausbrach. Eine kriminaltechnische Untersuchung soll Aufschluss über die Ursache geben.

Die Polizei nahm neben der Anzeige wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung auch Anzeigen wegen Betrugs und des Verdachts der Entziehung elektrischer Energie auf. Der Schaden, der durch den Brand entstand, wurde auf rund 15.000 Euro geschätzt.