Ein ICE fährt in den Erfurter Hauptbahnhof.

Leipzig/Erfurt/Magdeburg - Nach einem 24-stündigen Streik der Lokführergewerkschaft GDL ist am frühen Mittwochmorgen wieder der reguläre Bahnbetrieb in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen aufgenommen worden. Der Verkehr sei ohne größere Probleme wieder angelaufen, sagte eine Sprecherin der Bahn für die drei Länder am Morgen. Wer bis einschließlich Sonntag noch eine Fahrkarte für den bestreikten Dienstag gekauft hatte, kann diese laut Deutscher Bahn zu einem anderen Zeitpunkt nutzen. Die Zugbindung entfalle, das Fahrtziel müsse aber gleich bleiben.

Am Dienstag war es in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen wegen des Streiks zu großen Beeinträchtigungen im Nah- und Fernverkehr gekommen. Laut Bahn hatte es ein Grundangebot mit deutlich weniger Verbindungen gegeben.