Berlin - Unbekannte haben das Gebäude einer gemeinnützigen Einrichtung für Umweltthemen in Berlin beschädigt. Zeugen hätten eine Gruppe gesehen, die in der Nacht zu Samstag mutmaßlich Pflastersteine gegen die Fenster der gemeinnützigen Bundesgesellschaft „Zukunft Umwelt Gesellschaft“ in Kreuzberg geworfen habe, teilte eine Polizeisprecherin am Samstag mit. Zudem soll die Gruppe ersten Erkenntnisse zufolge den Haupteingang mit Buttersäure beschmiert haben und geflüchtet sein. Einsatzkräfte hätten Beschädigungen an den Fenstern entdeckt. Die Feuerwehr habe die Säure neutralisiert, hieß es. Weil ein politischer Hintergrund nicht ausgeschlossen werden könne, ermittle nun der Staatsschutz. Weitere Details waren zunächst unklar.