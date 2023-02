Berlin - Gorilla-Nachwuchs Tilla ist am Mittwoch zwei Jahre alt geworden. Die Tierpflegerinnen und Tierpfleger des Berliner Zoos fertigten am Morgen eine dreistöckige Torte aus Rohkostgemüse, Zucchini- und Karottenkuchen für Tilla und ihre Familie, teilte der Zoo am Mittwoch mit. Auch die 25 Jahre alte Gorilla-Mama Bibi habe sich die süße Geburtstagsüberraschung schmecken lassen.

Tilla ist der Nachwuchs von Bibi und dem 18 Jahre alten Sango. Das Jungtier ist eines von insgesamt sechs Artgenossen im Berliner Zoo. Auch unter ihnen: Gorilla-Dame Fatou. Mit ihren 65 Jahren gilt sie als ältester Gorilla der Welt.

Aktuell sammelt der Zoo Spenden für ein neues Menschenaffenhaus, in dem die Tiere mehr Platz haben sollen. „Die derzeitigen Haltungsbedingungen erfüllen nicht mehr unsere Ansprüche“, sagte Zoo- und Tierpark-Direktor Andreas Knieriem laut Mitteilung.