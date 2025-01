Bereits am Tag nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarktanschlag war der Bundespräsident nach Magdeburg gereist. Jetzt kommt Frank-Walter Steinmeier erneut – und will eine Rede halten.

Magdeburg - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird am Donnerstag zum Gedenken an die Opfer des Weihnachtsmarktanschlags nach Magdeburg kommen. Er werde einen Kranz am Gedenkort an der Johanniskirche niederlegen und sich in das Kondolenzbuch eintragen, teilte die Stadtverwaltung mit. Zudem werde Steinmeier im Rahmen der Veranstaltung „Magdeburg singt für eine weltoffene Stadt“ eine Rede halten.

Bei seinem Besuch werde der Bundespräsident von Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) und Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos) begleitet. Steinmeier wolle sich auch mit Rettungs- und Polizeikräften treffen.

Der Bundespräsident war bereits am Tag nach dem Anschlag in die Landeshauptstadt gereist und hatte an einem Gedenken im Dom teilgenommen. Am 20. Dezember war 50 Jahre alter Arzt aus Saudi-Arabien mit einem Auto über den Weihnachtsmarkt gerast. Sechs Menschen starben, knapp 300 wurden verletzt.