Vor 22 Jahren erschoss ein ehemaliger Schüler am Erfurter Gutenberg-Gymnasium 16 Menschen und tötete sich dann selbst. Was bleibt, sind tiefe Erschütterung und Traurigkeit über diese Amoktat.

Gedenken an Opfer des Schulmassakers am Gutenberg-Gymnasium

Erfurt - Mit einem stillen Gedenken wird am Freitag in Erfurt an die Opfer des Amoklaufs am Erfurter Gutenberg-Gymnasium vor 22 Jahren erinnert. Dazu sollen um 11.00 Uhr - der damaligen Tatzeit - Schüler, Lehrer, Angehörige und Gäste an der Haupttreppe zusammenkommen. In der Andreaskirche wird es zudem um 18.00 Uhr eine Gedenkandacht geben. „Wir erinnern an die Opfer, an ihre Familien und Freunde, die wir als Gesellschaft ganz besonders an diesen Tagen mit ihrem Schmerz nicht allein lassen werden“, erklärte Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) im Vorfeld.

Am 26. April 2002 erschoss ein 19 Jahre alter ehemaliger Schüler innerhalb von knapp zehn Minuten zwölf Lehrkräfte, eine Schülerin und einen Schüler, eine Sekretärin, einen Polizisten und letztlich sich selbst. Es war das erste Schulmassaker eines solchen Ausmaßes an einer deutschen Schule. Die tiefe Erschütterung und Traurigkeit über die Amoktat am Gutenberg-Gymnasium werde immer bleiben, so Ramelow.