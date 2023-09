Gedenken an Sowjetisches Speziallager in Buchenwald

Weimar - Mit einer Gedenkfeier wird am Samstag (10.00 Uhr) in - an die Errichtung des Sowjetischen Speziallagers Nr. 2 erinnert. Zu der Kranzniederlegung und dem Ökumenischen Gottesdienst werden unter anderen auch Thüringens Kulturstaatssekretärin Tina Beer und Weimars Oberbürgermeister Peter Kleine erwartet.

Das Sowjetische Speziallager wurde im August 1945 von der sowjetischen Besatzungsmacht auf Teilen des Geländes des ehemaligen Konzentrationslagers Buchenwald errichtet. Hauptsächlich wurden dort lokale Funktionsträger der NSDAP, aber auch Jugendliche und Denunzierte interniert. Von den 28.500 Insassen starben vor allem im Winter 1946/47 mehr als 7000 an den Folgen von Hunger und Krankheiten. Kurz nach der Gründung der DDR wurde das Lager im Februar 1950 aufgelöst.