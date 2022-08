Gedenkfeier zum Hiroshima-Tag in Hannover

Hannover - Am Jahrestag des Atombombenabwurfes auf Hiroshima gedenkt Hannover als Partnerstadt der Opfer der Atombombe. Der 6. August 1945 jährt sich in diesem Jahr zum 77. Mal. Gleichzeitig erneuert die Stadt Hannover mit dem Anschlagen der Friedensglocke ihr Versprechen, alles zu tun, damit Hiroshima und Nagasaki nicht wieder geschehen. Rund 100.000 Menschen starben damals sofort. Die Auswirkungen sind für die Hibakusha, die Überlebenden der Atombombenabwürfe, immer noch spürbar.

Der Hiroshima-Tag beginnt am Sonnabend um 8.00 Uhr mit Reden in der Aegidienkirche, dem Anschlagen der Friedensglocke und einer Kranzniederlegung. Im Anschluss legen Jugendliche des Christlichen Vereins Junger Menschen (CVJM) Papierkraniche nieder. Neben weiteren Veranstaltungen werden am Abend Lampions auf den Maschteich ausgesetzt. Geplant ist auch ein Konzert mit dem Chor Canta Nova und Gästen aus Bristol „Zum Gedenken an die Verstorbenen des 6. August 1945 und an die Opfer danach“.