Gedenkstätten erinnern an Befreiung von KZ-Häftlingen

Fürstenberg/Havel/Oranienburg - Die Gedenkstätten Ravensbrück und Sachsenhausen erinnern an diesem Sonntag an die Befreiung der Häftlinge aus den Konzentrationslagern vor 78 Jahren. Überlebende aus mehreren Nationen werden erwartet. Zu dem Gedenken am 78. Jahrestag legen Politiker auch Kränze nieder.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) wird am Sonntagvormittag am ehemaligen Frauen-Konzentrationslager Ravensbrück bei Fürstenberg/Havel (10.00 Uhr) eine Rede halten. Auch die russische Friedensnobelpreis-Trägerin Irina Scherbakowa, Mitgründerin der in Russland verbotenen Menschenrechtsorganisation Memorial, und der dänische Überlebende Ib Katznelson werden erwartet.

Am Sonntagnachmittag wird dann an der Gedenkstätte des Konzentrationslagers Sachsenhausen in Oranienburg die stellvertretende Ministerpräsidentin, Sozialministerin Ursula Nonnemacher (Grüne), sprechen.

Im KZ Sachsenhausen befreiten sowjetische und polnische Soldaten am 22. April 1945 rund 3000 Häftlinge. Zuvor wurden von der SS mehr als 30.000 Gefangene auf einen Todesmarsch getrieben, mehr als tausend von ihnen kamen ums Leben.

Im KZ Ravensbrück wurden am 30. April 1945 rund 2000 Häftlinge von der Roten Armee befreit. Das einstige Konzentrationslager war das größte Frauenlager der Nationalsozialisten auf deutschem Gebiet. Zwischen 1939 und 1945 waren 132.000 Frauen und Kinder, 20.000 Männer und 1000 weibliche Jugendliche aus 40 Nationen inhaftiert. Zehntausende wurden ermordet, starben an Krankheiten oder durch medizinische Experimente.