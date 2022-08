Geesthachter Elbbrücke wird am Abend wieder freigegeben

Geesthacht - Die Elbbrücke in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) soll am späten Mittwochabend wieder für den Autoverkehr freigegeben werden. Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen Gewicht können die Bundesstraße 404 dann wieder mit maximal 30 Kilometern pro Stunde befahren, wie der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH) mitteilte. Die Brücke, die Schleswig-Holstein und Niedersachsen verbindet, wird über mehrere Jahre saniert. Ein Ende der rund 15 Millionen Euro teuren Arbeiten ist für Ende 2024 vorgesehen. In den Jahren 2023 und 2024 soll es nach Angaben des Landesbetriebs dabei keine größeren Verkehrseinschränkungen geben.